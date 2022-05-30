Вирусолог оценил вероятность появления более опасной мутации оспы обезьян

Мутация оспы обезьян и ускорение ее распространения являются маловероятными. Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил это в понедельник, 30 мая, биологией вируса.

Он добавил, что видимые симптомы заболевания позволяют быстро выявить и изолировать распространителей вируса.

«Вероятность мутации и увеличения скорости распространения оспы обезьян достаточно низкая. Вирус не отличается высокой патогенностью, особенно когда передается от человека к человеку. Так что, я думаю, эпидемиологи справятся с этой задачей, быстро выявят всех больных и никто не умрет. Всё обойдется», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

По словам вирусолога, эпидемия зависит от разных факторов, главным из которых являются биологические свойства самого вируса. Альтштейн отметил, что сравнивать оспу обезьян с коронавирусом не приходится, поскольку возможности вируса оспы оказались намного более ограниченными.

«Мы видим, что оспу обезьян от натуральной оспы отличает более низкая патогенность, длинный инкубационный период, очень четкие симптомы, высыпания, которые позволяют быстро идентифицировать и изолировать пациентов», — уверен специалист.

Он добавил, что нельзя исключить возможного появления мутанта, но вряд ли мутация выйдет далеко за пределы возможности вируса.

По данным Всемирной организации здравоохранения(ВОЗ), в мире известны 257 подтвержденных случаев оспы обезьян и около 120 предполагаемых в 23 странах мира, сообщается на сайте aif.ru. Эксперты отметили, что неожиданное появление этого заболевания сразу в нескольких странах, которые не являются для него эпидемичными, указывает на вероятность существования в течение какого-то времени невыявленной передачи вируса.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. В последнее время случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции и Швейцарии.