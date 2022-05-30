Реклама
Прямой эфир
Политика
В ГД заявили о наплевательском отношении НАТО к призывам не расширяться на восток
Мир
Польша прекратила бесплатные поставки топлива на Украину
Мир
На Украине предложили за деньги выпускать из страны мужчин призывного возраста
Экономика
Курс доллара опустился ниже 62 рублей
Мир
ЕС намерен исключить поставки трубопроводной нефти из РФ из-под эмбарго
Общество
Суд продлил арест экс-замглаве Минпросвещения Раковой до начала июля
Мир
Порошенко с третьего раза смог покинуть Украину
Спорт
Песков поздравил победителей Кубка России по футболу
Мир
Два волонтера пострадали в результате взрыва в Мелитополе
Экономика
В Кремле допустили использование схемы оплаты за газ для выплаты по евробондам
Общество
В Курской области усилены меры безопасности на границе с Украиной
Сюжет:

Вирусолог оценил вероятность появления более опасной мутации оспы обезьян

Вирусолог Альтштейн назвал маловероятным появление более опасной мутации оспы обезьян
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мутация оспы обезьян и ускорение ее распространения являются маловероятными. Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил это в понедельник, 30 мая, биологией вируса.

«За одну-две недели ученые выяснят, мутировал ли вирус обезьяньей оспы»
Директор НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Александр Семенов — о заразности и опасности новой инфекции, необходимости вакцинироваться и том, чему нас научил COVID-19

Он добавил, что видимые симптомы заболевания позволяют быстро выявить и изолировать распространителей вируса.

«Вероятность мутации и увеличения скорости распространения оспы обезьян достаточно низкая. Вирус не отличается высокой патогенностью, особенно когда передается от человека к человеку. Так что, я думаю, эпидемиологи справятся с этой задачей, быстро выявят всех больных и никто не умрет. Всё обойдется», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

По словам вирусолога, эпидемия зависит от разных факторов, главным из которых являются биологические свойства самого вируса. Альтштейн отметил, что сравнивать оспу обезьян с коронавирусом не приходится, поскольку возможности вируса оспы оказались намного более ограниченными.

«Мы видим, что оспу обезьян от натуральной оспы отличает более низкая патогенность, длинный инкубационный период, очень четкие симптомы, высыпания, которые позволяют быстро идентифицировать и изолировать пациентов», — уверен специалист.

Он добавил, что нельзя исключить возможного появления мутанта, но вряд ли мутация выйдет далеко за пределы возможности вируса.

По данным Всемирной организации здравоохранения(ВОЗ), в мире известны 257 подтвержденных случаев оспы обезьян и около 120 предполагаемых в 23 странах мира, сообщается на сайте aif.ru. Эксперты отметили, что неожиданное появление этого заболевания сразу в нескольких странах, которые не являются для него эпидемичными, указывает на вероятность существования в течение какого-то времени невыявленной передачи вируса.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. В последнее время случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции и Швейцарии.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022