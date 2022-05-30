Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Рослесхоз предложил уволить руководителей региональных лесных ведомств

Рослесхоз предложил уволить глав региональных лесных ведомств из антирейтинга по эффективности
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Рослесхозе подвели итоги оценки эффективности исполнения полномочий руководителями региональных лесных ведомств. В десятку субъектов-аутсайдеров 2021 года вошли Оренбургская, Астраханская, Орловская области и ряд других регионов, сообщили 30 мая «Известиям» в Федеральном агентстве лесного хозяйства.

Откуда дровишки: остановит ли новая пошлина расхищение лесов России
Специалисты проявляют здоровый оптимизм

Как подчеркнул глава Рослесхоза Иван Советников, агентство рассмотрит инициативу об увольнении руководителей, из года в год занимающих последние позиции рейтинга.

«На данный момент проводится анализ итогов оценки, по результатам которого Рослесхоз будет настаивать на принятии кадровых решений в отношении руководителей региональных лесных ведомств, работающих долгое время, но из года в год занимающих последние позиции рейтинга, а также тех, чьи показатели в рейтинге заметно упали», — подчеркнул он.

Всего в список субъектов-аутсайдеров попали: Оренбургская, Астраханская, Орловская, Волгоградская, Саратовская области, Республики Саха (Якутия) и Крым, Камчатский край, Чукотский и Ненецкий АО.

В топ-10 регионов по эффективности ведения лесного хозяйства в России вошли Липецкая, Тверская, Нижегородская, Ленинградская, Вологодская, Смоленская, Ярославская области, республики Чувашия, Удмуртия и Татарстан.

«До конца года сотрудникам 10 лучших региональных лесных ведомств будут направлены стимулирующие выплаты за достижение высоких показателей. Их продуктивные практики работы будут собраны и предложены для внедрения менее успешным коллегам», — отметил Советников.

Работа региональных лесных ведомств оценивалась по 7 критериям, включающим такие показатели, как объем заготовленной древесины арендаторами, средняя площадь одного пожара, площадь высаженных деревьев и другие.

Вместе с тем итоговый рейтинг показал серьезную положительную динамику у отдельных субъектов России по сравнению с предыдущим годом. Так, Липецкая область поднялась в рейтинге на 14 позиций, Смоленская область — на 23, а Чувашская Республика — на 39.

Ранее в этот день глава Минприроды Александр Козлов рассказал «Известиям», что ведомство по поручению президента разработало КРI для губернаторов: это сокращение площади лесных пожаров для каждого субъекта и в целом по стране. По его словам, KPI будет закреплен за главами регионов, они будут нести персональную ответственность.

Как пояснил министр, КРI разработан исходя из среднепятилетнего значения горимости лесов. Он зафиксирован в проекте указа президента и учитывает площади, пройденные огнем, и оперативность реагирования по авиационной и наземной зоне охраны лесов от пожаров.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022