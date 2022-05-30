Рослесхоз предложил уволить руководителей региональных лесных ведомств

В Рослесхозе подвели итоги оценки эффективности исполнения полномочий руководителями региональных лесных ведомств. В десятку субъектов-аутсайдеров 2021 года вошли Оренбургская, Астраханская, Орловская области и ряд других регионов, сообщили 30 мая «Известиям» в Федеральном агентстве лесного хозяйства.

Как подчеркнул глава Рослесхоза Иван Советников, агентство рассмотрит инициативу об увольнении руководителей, из года в год занимающих последние позиции рейтинга.

«На данный момент проводится анализ итогов оценки, по результатам которого Рослесхоз будет настаивать на принятии кадровых решений в отношении руководителей региональных лесных ведомств, работающих долгое время, но из года в год занимающих последние позиции рейтинга, а также тех, чьи показатели в рейтинге заметно упали», — подчеркнул он.

Всего в список субъектов-аутсайдеров попали: Оренбургская, Астраханская, Орловская, Волгоградская, Саратовская области, Республики Саха (Якутия) и Крым, Камчатский край, Чукотский и Ненецкий АО.

В топ-10 регионов по эффективности ведения лесного хозяйства в России вошли Липецкая, Тверская, Нижегородская, Ленинградская, Вологодская, Смоленская, Ярославская области, республики Чувашия, Удмуртия и Татарстан.

«До конца года сотрудникам 10 лучших региональных лесных ведомств будут направлены стимулирующие выплаты за достижение высоких показателей. Их продуктивные практики работы будут собраны и предложены для внедрения менее успешным коллегам», — отметил Советников.

Работа региональных лесных ведомств оценивалась по 7 критериям, включающим такие показатели, как объем заготовленной древесины арендаторами, средняя площадь одного пожара, площадь высаженных деревьев и другие.

Вместе с тем итоговый рейтинг показал серьезную положительную динамику у отдельных субъектов России по сравнению с предыдущим годом. Так, Липецкая область поднялась в рейтинге на 14 позиций, Смоленская область — на 23, а Чувашская Республика — на 39.

Ранее в этот день глава Минприроды Александр Козлов рассказал «Известиям», что ведомство по поручению президента разработало КРI для губернаторов: это сокращение площади лесных пожаров для каждого субъекта и в целом по стране. По его словам, KPI будет закреплен за главами регионов, они будут нести персональную ответственность.

Как пояснил министр, КРI разработан исходя из среднепятилетнего значения горимости лесов. Он зафиксирован в проекте указа президента и учитывает площади, пройденные огнем, и оперативность реагирования по авиационной и наземной зоне охраны лесов от пожаров.