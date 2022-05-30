В ГД заявили о наплевательском отношении НАТО к призывам не расширяться на восток

Североатлантический альянс наплевательски отнесся к призывам России не расширяться на восток и не превращать Украину в плацдарм для борьбы с РФ, предпочтя действовать по своему плану. Об этом в понедельник, 30 мая, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Накануне заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ заявил, что на фоне проводимой Москвой спецоперации НАТО может не соблюдать ограничения по соглашению Основополагающего акта Россия—НАТО и создавать прочные позиции на восточном фланге.

Как отметил российский политик, Североатлантический альянс оправдывает свои стремления создать прочные позиции на восточном фланге «угрозой, исходящей со стороны России», и якобы нарушением Москвой Основополагающего акта.

«Наша страна долгое время призывала Запад не превращать Украину в плацдарм для борьбы с Россией и отказаться от расширения НАТО на восток, что из этого вышло, мы с вами видим. Альянс наплевательски отнесся к этим призывам и предпочел действовать по своему плану. Ориентироваться на договоренности с коллективным Западом нет никакого смысла, нашу страну все равно бы обвинили в агрессии, так что Россия продолжит занимать свою твердую позицию и отстаивать свою безопасность», — подчеркнул Белик.

Как отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Виктор Литовкин, альянс требует для себя развязанных рук, а от России — подчинения своим требованиям.

Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО был подписан 27 мая 1997 года в Париже. Россия согласилась с условиями, согласно которым она должна участвовать в СЕАП (Совет евро-атлантического партнерства) и программе «Партнерство во имя мира», обмениваться с НАТО информацией по военным доктринам, бюджетам и военным стратегиям.

Североатлантический альянс в свою очередь обязался не размещать ядерное оружие на территории новых членов и не строить места его хранения. При этом Россия и НАТО не должны рассматривать друг друга в качестве противников. Также обе стороны обязались уважать территориальную целостность государств.

29 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган указал на то, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО не способствует урегулированию ситуации на Украине, добавив, что Москва не поддержала вступления в альянс ни одной скандинавской страны. Также Эрдоган отметил свое недовольство прошедшими переговорами между Турцией, Швецией и Финляндией и заявил, что Анкара не одобрит вступление в НАТО стран, поддерживающих террористов, пока он является президентом республики.

В тот же день стало известно, что Финляндия разместит истребители пятого поколения F-35 американского производства на авиабазе в районе города Рованиеми в 150 км от российской границы. Как отметило агентство «Интерфакс» со ссылкой на финские ВВС, авиабаза расположена на линии Северного полярного круга в 7 км от города Рованиеми.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.