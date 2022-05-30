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В ГД заявили о наплевательском отношении НАТО к призывам не расширяться на восток

Депутат Белик: в НАТО наплевательски отнеслись к призывам РФ не расширяться на восток
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Фото: REUTERS/Remo Casilli
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Североатлантический альянс наплевательски отнесся к призывам России не расширяться на восток и не превращать Украину в плацдарм для борьбы с РФ, предпочтя действовать по своему плану. Об этом в понедельник, 30 мая, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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Накануне заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ заявил, что на фоне проводимой Москвой спецоперации НАТО может не соблюдать ограничения по соглашению Основополагающего акта РоссияНАТО и создавать прочные позиции на восточном фланге.

Как отметил российский политик, Североатлантический альянс оправдывает свои стремления создать прочные позиции на восточном фланге «угрозой, исходящей со стороны России», и якобы нарушением Москвой Основополагающего акта.

«Наша страна долгое время призывала Запад не превращать Украину в плацдарм для борьбы с Россией и отказаться от расширения НАТО на восток, что из этого вышло, мы с вами видим. Альянс наплевательски отнесся к этим призывам и предпочел действовать по своему плану. Ориентироваться на договоренности с коллективным Западом нет никакого смысла, нашу страну все равно бы обвинили в агрессии, так что Россия продолжит занимать свою твердую позицию и отстаивать свою безопасность», — подчеркнул Белик.

Как отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Виктор Литовкин, альянс требует для себя развязанных рук, а от России — подчинения своим требованиям.

Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО был подписан 27 мая 1997 года в Париже. Россия согласилась с условиями, согласно которым она должна участвовать в СЕАП (Совет евро-атлантического партнерства) и программе «Партнерство во имя мира», обмениваться с НАТО информацией по военным доктринам, бюджетам и военным стратегиям.

Североатлантический альянс в свою очередь обязался не размещать ядерное оружие на территории новых членов и не строить места его хранения. При этом Россия и НАТО не должны рассматривать друг друга в качестве противников. Также обе стороны обязались уважать территориальную целостность государств.

29 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган указал на то, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО не способствует урегулированию ситуации на Украине, добавив, что Москва не поддержала вступления в альянс ни одной скандинавской страны. Также Эрдоган отметил свое недовольство прошедшими переговорами между Турцией, Швецией и Финляндией и заявил, что Анкара не одобрит вступление в НАТО стран, поддерживающих террористов, пока он является президентом республики.

В тот же день стало известно, что Финляндия разместит истребители пятого поколения F-35 американского производства на авиабазе в районе города Рованиеми в 150 км от российской границы. Как отметило агентство «Интерфакс» со ссылкой на финские ВВС, авиабаза расположена на линии Северного полярного круга в 7 км от города Рованиеми.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

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