Дело возбудили по факту гибели подростка на озере в Омской области
В Омской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 14-летнего мальчика на озере. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
По предварительным данным, трагедия произошла недалеко от деревни Луговая под Омском. Подросток утонул во время купания в озере Луговское.
Следователи уже осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», пишет ИА «Город55».
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. В ходе следствия также будет дана оценка действиям системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних и законных представителей погибшего мальчика.
26 мая недалеко от села Азово в Омской области 15-летний подросток утонул во время купания в котловане. Следователи возбудили уголовное дело.
В тот же день «Известия» сообщали о гибели семиклассника в аквапарке под Омском. Известно, что мальчик не умел плавать