Юрист оценил вероятность конфискации российских активов в пользу Украины

Юрист, специалист по международному праву Дмитрий Романенко в понедельник, 30 мая, в беседе с «Известиями» оценил вероятность конфискации Евросоюзом замороженных российских активов в пользу Украины.

По мнению специалиста, подобный вариант развития событий представляется ему как маловероятный, так как Россия примет ответные меры.

«Для них [Евросоюза — Ред.] это колоссальный репутационный удар по самим же себе, так как сама заморозка (например, в случае с российскими золотовалютными резервами) привела к тому, что страны мира начали потихоньку свои активы диверсифицировать, доллар замещать. Люди начнут задумываться, надо ли размещать в ЕС свои средства. Это колоссальный удар по репутации ЕС, а также опасность ответных мер со стороны России», — подчеркнул Романенко.

Ранее в этот день еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что конфискация замороженных в ЕС российских резервов предполагает юридически сложный процесс.

Также 30 мая журналист Financial Times Джиллиан Тетт заявила, что возможная передача Украине замороженных в Европе российских активов может быть опасной для Запада. По словам журналистки, такие действия могут привести к утрате доверия, на котором основаны экономика и политика евроатлантического сообщества.

Тетт отметила, что действия Евросоюза не имели бы под собой юридического основания. Кроме того, призывы к передаче Украине замороженных российских активов вызывают личную тревогу у представителей корпоративной и финансовой элиты Запада, указала она.

17 мая сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) не планирует комментировать идею конфисковать золотовалютные резервы (ЗВР) России из-за ситуации вокруг Украины. Указывалось также, что о принятии фондом решения насчет российских активов говорить рано.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю никто не сообщал о возможной конфискации ранее замороженных активов Центрального банка России для направления средств на восстановление Украины. По его словам, это станет воровством.

По информации Центробанка России на 29 апреля, международные резервы страны составили $593,1 млрд. На Западе заморожено около $300 млрд золотовалютных резервов РФ.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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