Демонтаж Речного вокзала остановили в Барнауле из-за ласточек

Застройщик приостановил демонтаж здания Речного вокзала в Барнауле. Под крышей здания обнаружены десятки гнезд ласточек.

Снос вокзала начался еще 21 мая. По словам горожан, к настоящему моменту некоторые гнезда уже разорены. Оставшиеся птицы кричат и пытаются из последних сил спасти птенцов, пишет altapress.ru.

По словам орнитолога Алексея Эбеля, в равнинной части Алтайского края это единственное место гнездования ласточек. После сноса Речного вокзала популяция птиц в Барнауле значительно сократится. В дикой природе птицы предпочитают светлые скалистые пещеры, а в городах — места под крышами домов с каменной или кирпичной кладкой.

По просьбе общественников и активистов застройщик приостановил снос вокзала. Подрядчик проведет встречу с орнитологами и обсудит ситуацию с ласточками.