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На Украине предложили за деньги выпускать из страны мужчин призывного возраста

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Фото: Global Look Press/Markiyan Lyseiko
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Советник главы МВД Украины Виктор Андрусив предложил выпускать мужчин призывного возраста из страны за деньги. По его словам, ситуация на Украине затянется надолго, поэтому стране нужны силы. А те, кто хочет выехать за пределы страны, должен внести для этого $3–5 тыс.

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«Относительно выезда мужчин за границу. Нам надо будет мобилизовать не одну сотню тысяч солдат. Но вопрос выезда — это не о том, что нужно запретить или разрешить. Это вопрос — как выезжать? Я предлагаю сделать страховой взнос, например, $3–5 тыс. и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше. Много лет именно средства заробитчан (украинцы, уехавшие из страны на заработки. — Ред.) спасали нашу экономику, и сейчас это особенно важно», — написал он своем Telegram-канале.

22 мая на Украине продлили срок военного положения в стране еще на три месяца — до 23 августа 2022 года. Он был введен 24 февраля.

21 мая сообщалось, что жители Украины составили петицию об отмене запрета на выезд из страны военнообязанных мужчин. Документ за три дня собрал более 25 тыс. подписей для ее рассмотрения украинским лидером Владимиром Зеленским.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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