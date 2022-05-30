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В ДНР назвали число военнопленных с «Азовстали»

Глава Минюста ДНР Сироватко: в республике содержатся 2,3 тысячи пленных с «Азовстали»
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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На территории Донецкой народной республики (ДНР) находятся около 2300 военнопленных с «Азовстали». Об этом сообщил в понедельник, 30 мая, министр юстиции ДНР Юрий Сироватко в эфире «Россия 1».

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«Все военнопленные находятся на территории ДНР... Конкретно военнопленных, которые с «Азовстали», у нас порядка 2300 человек», — сказал он.

Глава минюста ДНР при этом рассказал, что относятся к ним, как к обычным военнопленным. И отметил, что с ними работают следователи. Сироватко добавил за такие преступления, которые совершали боевики «Азовстали», в ДНР предусмотрена высшая мера наказания — смертная казнь. Но подчеркнул, что решение примет суд.

27 мая глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что на территории Донецкой Народной Республики содержится более 5 тыс. украинских военнопленных.

24 мая глава ДНР отмечал, что военный трибунал над боевиками с «Азовстали» должен пройти максимально прозрачно и с оглаской при участии других стран, в том числе Запада.

О полном освобождении территории комбината стало известно 20 мая. По информации ведомства, с 16 мая по тот день в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и украинских военнослужащих.

18 мая украинские пленные «Азовстали» рассказали работникам Красного Креста об отсутствии в их адрес проявлений агрессии. Они отметили, что с ними обращаются хорошо: кормят и оказывают помощь. Один из военнопленных также подчеркнул, что российская сторона сдержала обещание, обеспечив сдавшихся всем необходимым.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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