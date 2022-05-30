Реклама
Прямой эфир
Политика
В ГД заявили о наплевательском отношении НАТО к призывам не расширяться на восток
Мир
Польша прекратила бесплатные поставки топлива на Украину
Мир
На Украине предложили за деньги выпускать из страны мужчин призывного возраста
Экономика
Курс доллара опустился ниже 62 рублей
Мир
ЕС намерен исключить поставки трубопроводной нефти из РФ из-под эмбарго
Общество
Суд продлил арест экс-замглаве Минпросвещения Раковой до начала июля
Мир
Порошенко с третьего раза смог покинуть Украину
Спорт
Песков поздравил победителей Кубка России по футболу
Мир
Два волонтера пострадали в результате взрыва в Мелитополе
Экономика
В Кремле допустили использование схемы оплаты за газ для выплаты по евробондам
Общество
В Курской области усилены меры безопасности на границе с Украиной
Сюжет:

В правительстве указали на стабилизацию экономики РФ в условиях санкций

Мишустин: РФ обеспечила стабильность экономики и сбалансировала курс рубля, несмотря на санкции
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

России удалось обеспечить стабильность экономики и сбалансировать курс рубля, несмотря на все санкционное давление западных стран. Такое заявление в понедельник, 30 мая, сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Казахстана Алиханом Смаиловым.

​В ЕС задумали платить за газ в рублях. Спецоперация в Донбассе 29 мая
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«Несмотря на развязанную против нас санкционную войну, мы обеспечили стабильность экономики, сбалансированность курса рубля, активно занимаемся созданием новых производственных, логистических цепочек, формируем соответствующие условия для реализации перспективных проектов», — заявил Мишустин.

Он также отметил, насколько в условиях тяжелых рестрикций важно сохранять дружеские, добрососедские и партнерские отношения.

Ранее, 28 мая, телеканал CBS News признал, что решение президента России Владимира Путина продавать газ в рублях способствовало укреплению курса российской валюты.

23 мая глава государства подчеркнул, что экономика РФ выдерживает удар достойно. Он обратил внимание на то, что «об этом говорят все основные макроэкономические показатели». 12 мая Путин также указывал, что авторы антироссийских санкций руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США. По его словам, в ряде стран инфляция вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%.

В начале мая заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин заявил в интервью «Известиям», что антироссийские санкции поставили Европу на колени.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022