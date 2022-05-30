В правительстве указали на стабилизацию экономики РФ в условиях санкций

России удалось обеспечить стабильность экономики и сбалансировать курс рубля, несмотря на все санкционное давление западных стран. Такое заявление в понедельник, 30 мая, сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Казахстана Алиханом Смаиловым.

«Несмотря на развязанную против нас санкционную войну, мы обеспечили стабильность экономики, сбалансированность курса рубля, активно занимаемся созданием новых производственных, логистических цепочек, формируем соответствующие условия для реализации перспективных проектов», — заявил Мишустин.

Он также отметил, насколько в условиях тяжелых рестрикций важно сохранять дружеские, добрососедские и партнерские отношения.

Ранее, 28 мая, телеканал CBS News признал, что решение президента России Владимира Путина продавать газ в рублях способствовало укреплению курса российской валюты.

23 мая глава государства подчеркнул, что экономика РФ выдерживает удар достойно. Он обратил внимание на то, что «об этом говорят все основные макроэкономические показатели». 12 мая Путин также указывал, что авторы антироссийских санкций руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США. По его словам, в ряде стран инфляция вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%.

В начале мая заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин заявил в интервью «Известиям», что антироссийские санкции поставили Европу на колени.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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