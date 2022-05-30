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В Иркутской области за сутки произошло 25 пожаров

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На территории Иркутской области за минувшие сутки произошло 25 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В воскресенье, 29 мая, зарегистрировано 20 пожаров, возникших из-за неосторожного обращения с огнем. 10 из них — ландшафтные. Их общая площадь превысила 93 га.

Еще в восьми случаях горел мусор, три пожара произошло из-за короткого замыкания, причиной двух стало нарушение правил безопасности при использовании печи, пишет ИА IrkutskMedia.

На первом месте по количеству ландшафтных пожаров — город Братск. Там зафиксировано четыре случая горения сухостоя. Три раза спасатели выезжали на тушение в Братский район, дважды — в Иркутск, один раз — в Усольский район.

В Приангарье продолжает действовать особый противопожарный режим. За его нарушение в выходные привлекли к ответственности 11 человек.

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