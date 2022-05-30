В Ленобласти женщина прогуливалась с тубусом от гранатомета

В Ленинградской области задержана женщина, которая прогуливалась с тубусом от гранатомета. По информации «Известий», инцидент произошел в городе Мурино в понедельник, 30 мая.

Местную жительницу заметили в состоянии алкогольного опьянения на крыльце магазина. Очевидцы проявили бдительность и, подумав, что в руках у нее гранатомет, незамедлительно позвонили в полицию.

Со слов женщины, предмет она обнаружила в то время, когда шла хоронить в поле умершую кошку.

Как стало известно, предмет оружием не является, это лишь тубус от него. Как он попал в поле, пока неизвестно.