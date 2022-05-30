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Центральный пляж Оренбурга начали готовить к купальному сезону

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В Оренбурге на пляже, расположенном в районе пешеходного моста на реке Урал, началась подготовка к купальному сезону. Он стартует с 1 июня.

Работы проводят специалисты муниципальной аварийно-спасательной службы. Водолазы осматривают состояние дна, проверяют его на наличие коряг, битого стекла, арматуры и мусора, который может угрожать безопасности купающихся.

Во время работы пляжа безопасность отдыхающих обеспечат спасатели, Сотрудники городской аварийно-спасательной службы с соответствующим снаряжением будут дежурить каждый день, сообщает РИА «Оренбуржье».

Этим летом в городе откроется только один официальный пляж. Это произойдет после получения положительного заключения ГИМС и Роспотребнадзора. На пляж завозят новый песок, берут пробы воды и песка на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических норм, уточняет Урал56.ru.

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