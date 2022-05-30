В Кремле одобрили идею Силуанова применить схему оплаты газа к госдолгу

Практика системы оплаты за российский газ в рублях показала свое удобство и для продавцов, и для покупателей. Россия считает допустимым использование аналогичной схемы при выплате по евробондам. Об этом 30 мая сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это вопрос Минфина, нужно к Минфину обращаться. Но в целом практика, например, системы оплаты за газ показала свою удобность и для продавцов, и для покупателей в нынешних условиях. Почему бы не использовать ее, только в обратной последовательности?» — сказал он.

Также он подчеркнул, что никаких объективных причин для дефолта в РФ быть не может.

Министр финансов Антон Силуанов 30 мая сообщил, что Россия будет рассчитываться с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях. Предполагается, что система расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только «в обратном порядке». По его словам, благодаря этому механизму можно будет проводить платежи, минуя западную расчетную инфраструктуру.

Также Силуанов рассказал, что Россия к 23–24 июня, когда необходимо будет перечислить купонные платежи по долларовым евробондам, подготовит механизм, который позволит проводить расчеты с инвесторами без лицензии властей США.

О том, что минфин США не продлил срок действия лицензии OFAC на обслуживание внешнего долга России в условиях санкций, стало известно 24 мая. Она позволяла получать платежи от России несмотря на санкции. В Минфин РФ отметили, что продолжат обслуживание и погашение облигаций в рублях с возможностью их последующей конвертации в доллары.