Названы даты бесплатной парковки в Москве

В Москве 12 и 13 июня парковка будет бесплатной, рассказали в пресс-службе городского Дептранса.

«Обычно по праздникам в городе меньше машин, на парковках достаточно места, поэтому мы отменяем оплату в эти дни. Просим водителей парковаться без нарушений, чтобы не создавать опасные ситуации и не мешать проезду транспорта и пешеходам», — приводятся слова заместителя мэра столицы Максима Ликсутова в Telegram-канале «Дептранс Москвы» в понедельник, 30 мая.

Отмечается, что 11 июня парковки будут работать в штатном платном режиме, а парковки, где есть шлагбаум, останутся платными на протяжении всех праздничных дней.

Каждый год 12 июня празднуется День России, граждане по этому случаю получают дополнительно один выходной. В 2022 году праздник выпадает на воскресенье. Поэтому день отдыха переносится на следующий день, 13 июня.