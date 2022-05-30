Аналитик допустил введение в странах ЕС национального эмбарго на нефть из РФ

Сейчас для Евросоюза важно сохранить лицо и принять хоть какие-то санкции против России, потому что они месяц не могут согласовать шестой пакет. Если ограничения не получится утвердить на уровне альянса, страны объединения пойдут по пути национального эмбарго: каждая страна ЕС будет запрещать завозить российскую нефть, а Венгрия — не будет. Об этом заявил «Известиям» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков в понедельник, 30 мая.

Ранее в этот же день агентство Reuters сообщало, что Евросовет решил не включать в проект шестого пакета санкций запрет на импорт российской сырой нефти и нефтепродуктов по трубопроводу «Дружба». Однако в документ вошло эмбарго на поставки сырой нефти по морю. Утверждается, что лидеры стран Евросоюза обсудят новое соглашение на встрече 30 мая.

Юшков подчеркнул, что планы ЕС по введению эмбарго на поставки российской нефти морским транспортом — вынужденная мера Брюсселя, чтобы договориться с Венгрией.

Он отметил, что весь май Брюссель обсуждает включение нефтяного эмбарго на поставки российской нефти в шестой пакет санкций, но не может его принять в том числе из-за Будапешта, потому что вся нефтеиндустрия Венгрии построена в советское время, настроена на сорт Urals и зависит от поставок по трубопроводу «Дружба».

Энегетик сказал, что при этом остается неизвестным вопрос, смогут ли такие страны, как Польша, Германия, Словакия, Чехия, в случае запрета поставок российской нефти по морю получать ее по трубопроводу «Дружба», или эта опция только для Венгрии. Если не только Венгрии можно будет закупаться у РФ, то интересно — это можно будет делать всегда или некоторое время, потому что эмбарго предлагается ввести через полгода и получается, что шесть месяцев иностранцы смогут закупать российскую нефть, добавил аналитик. Также неизвестно, можно ли будет продавать полученную из РФ нефть и нефтепродукты из нее.

Специалист подчеркнул, что для России чем дольше не решается вопрос эмбарго, тем лучше. Постепенно Москва переходит на азиатский рынок, особенно на индийский — Дели закупает черное золото не только для себя, но и для переработки. Затем Индия отправляет, например, дизельное топливо на европейский рынок.

26 мая Юшков в беседе с «Известиями» выразил мнение, что в Евросоюзе пробуксовывает голосование о введении эмбарго на поставки российской нефти в том числе из-за того, что Москва может отказаться экспортировать нефть в страны, которые введут против нее ограничения. Тогда в мире усилится дефицит черного золота и цены на него вырастут, констатировал аналитик.

Позднее стало известно, что министр экономики ФРГ Роберт Хабек озвучил позицию, что единство стран ЕС по вопросу санкций в отношении России ослабевает. В частности, он отметил, что уже несколько раз Евросоюз не смог согласовать шестой пакет рестрикций из-за разногласий по эмбарго на российскую нефть.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что Евросоюз не может позволить себе ввести полный запрет на российские энергоносители в ближайшее время. Текущая ситуация стимулирует Европу искать возобновляемые источники энергии, добавила политик.

Нефтепровод «Дружба» начинается в Cамарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Укрaины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы.

Ряд стран продолжает ужесточать санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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