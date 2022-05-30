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Аналитик допустил введение в странах ЕС национального эмбарго на нефть из РФ

Аналитик Юшков допустил введение в каждой из стран ЕС национального эмбарго на российскую нефть
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Сейчас для Евросоюза важно сохранить лицо и принять хоть какие-то санкции против России, потому что они месяц не могут согласовать шестой пакет. Если ограничения не получится утвердить на уровне альянса, страны объединения пойдут по пути национального эмбарго: каждая страна ЕС будет запрещать завозить российскую нефть, а Венгрия — не будет. Об этом заявил «Известиям» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков в понедельник, 30 мая.

Ранее в этот же день агентство Reuters сообщало, что Евросовет решил не включать в проект шестого пакета санкций запрет на импорт российской сырой нефти и нефтепродуктов по трубопроводу «Дружба». Однако в документ вошло эмбарго на поставки сырой нефти по морю. Утверждается, что лидеры стран Евросоюза обсудят новое соглашение на встрече 30 мая.

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Юшков подчеркнул, что планы ЕС по введению эмбарго на поставки российской нефти морским транспортом — вынужденная мера Брюсселя, чтобы договориться с Венгрией.

Он отметил, что весь май Брюссель обсуждает включение нефтяного эмбарго на поставки российской нефти в шестой пакет санкций, но не может его принять в том числе из-за Будапешта, потому что вся нефтеиндустрия Венгрии построена в советское время, настроена на сорт Urals и зависит от поставок по трубопроводу «Дружба».

Энегетик сказал, что при этом остается неизвестным вопрос, смогут ли такие страны, как Польша, Германия, Словакия, Чехия, в случае запрета поставок российской нефти по морю получать ее по трубопроводу «Дружба», или эта опция только для Венгрии. Если не только Венгрии можно будет закупаться у РФ, то интересно — это можно будет делать всегда или некоторое время, потому что эмбарго предлагается ввести через полгода и получается, что шесть месяцев иностранцы смогут закупать российскую нефть, добавил аналитик. Также неизвестно, можно ли будет продавать полученную из РФ нефть и нефтепродукты из нее.

Специалист подчеркнул, что для России чем дольше не решается вопрос эмбарго, тем лучше. Постепенно Москва переходит на азиатский рынок, особенно на индийский — Дели закупает черное золото не только для себя, но и для переработки. Затем Индия отправляет, например, дизельное топливо на европейский рынок.

26 мая Юшков в беседе с «Известиями» выразил мнение, что в Евросоюзе пробуксовывает голосование о введении эмбарго на поставки российской нефти в том числе из-за того, что Москва может отказаться экспортировать нефть в страны, которые введут против нее ограничения. Тогда в мире усилится дефицит черного золота и цены на него вырастут, констатировал аналитик.

Позднее стало известно, что министр экономики ФРГ Роберт Хабек озвучил позицию, что единство стран ЕС по вопросу санкций в отношении России ослабевает. В частности, он отметил, что уже несколько раз Евросоюз не смог согласовать шестой пакет рестрикций из-за разногласий по эмбарго на российскую нефть.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что Евросоюз не может позволить себе ввести полный запрет на российские энергоносители в ближайшее время. Текущая ситуация стимулирует Европу искать возобновляемые источники энергии, добавила политик.

Нефтепровод «Дружба» начинается в Cамарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Укрaины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы.

Ряд стран продолжает ужесточать санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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