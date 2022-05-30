В ЕС заявили о наличии условий для принятия новых санкций против РФ

Для достижения соглашения по шестому пакету антироссийских санкций «есть условия». Об этом 30 мая заявил Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

«Нужно учитывать особенности каждой страны. Работа, которая ведется сейчас, дает надежду на достижение этого соглашения. Хотя это вызов — прийти к соглашению, но, думаю, что условия есть», — сказал он в Ассоциации иностранной прессы.

Кроме того, по словам Джентилони, с политической точки зрения Евросоюзу важно подтвердить свое единство.

Ранее в этот день сообщалось, что шестой пакет санкций Евросоюза против России будет распространяться на нефть и нефтепродукты, поставляемые из РФ в государства-члены ЕС танкерами, за временным исключением нефти, поставляемой по трубопроводу. Отмечалось, что Евросоюз рассмотрит вопрос о введении запрета на поставки трубопроводной нефти в кратчайшие сроки.

Накануне, 29 мая, сообщалось, что послы Евросоюза не смогли достичь компромисса по облегченной версии нефтяного эмбарго против России на экстренной встрече перед саммитом ЕС.

Страны Евросоюза обсуждают предложение Еврокомиссии (ЕК), согласно которому предполагается запрет на поставки российской нефти в ЕС морским путем к концу года.

28 мая ЕК предложила странам ЕС ввести частичное нефтяное эмбарго против России вместо полного. В частности, предполагалось из проекта эмбарго в отношении РФ временно исключить нефтепровод «Дружба», который снабжает Венгрию, Словакию и Чехию. Как сообщило агентство Bloomberg, отложить блокировку нефтепровода могут до июня или декабря 2024 года.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Известиями» 26 мая выразил мнение, что в Евросоюзе «пробуксовывается» голосование о введении эмбарго на поставки российской нефти в том числе из-за того, что Россия может отказаться экспортировать нефть в страны, которые введут против нее такие меры, и тогда в мире усилится дефицит черного золота и цены на него вырастут.

О блокировке шестого пакета антироссийских санкций ЕС, который включал пункт касательно эмбарго на импорт российской нефти, стало известно 18 мая. Главы МИД стран в очередной раз не смогли прийти к общему решению из-за разногласий в этом вопросе, в частности из-за позиции Венгрии. Тогда же еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони отметил, что до этого пять пакетов санкций были приняты очень быстро и единодушно.

29 мая в ФРГ указали, что единство ЕС относительно антироссийских санкций начало рушиться.

17 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоносителей.

С начала российской спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли пять пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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