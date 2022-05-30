Почти 150 человек пострадали от укусов клещей в Калужской области
За минувшую неделю в Калужской области к медикам с укусами клещей обратились 142 человека. В числе пострадавших — 47 детей.
По данным Роспотребнадзора, наибольшее количество пострадавших зарегистрировано в Калуге, Жуковском, Кременках, а также Малоярославецком, Людиновском, Ульяновском, Тарусском и Бабынинском районах. Кроме того, отдельные случаи зарегистрированы в Обнинске и девяти районах области, пишет газета «Весть».
В лаборатории на исследование поступило 178 особей клещей. 24 особи были заражены боррелиозом. Двое клещей оказались переносчиками гранулоцитарного анаплазмоза.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области от укусов клещей пострадали больше 4 тыс. человек, в том числе 963 ребенка. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализировали шесть человек.