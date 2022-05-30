Более 1 млн рублей заплатят за концепцию «центра притяжения» Уфы

Власти Уфы заплатят 1,2 млн рублей за проект новой концепции «туристического центра притяжения в Уфе». Площадь «центра притяжения» составляет 100 га.

Сначала необходимо разработать архитектурно-пространственную и информационную концепцию, а затем подрядчик представит ее презентацию. Это необходимо сделать до 29 июня.

Подрядчик подготовит карты с обозначенными на них различными точками притяжения и с указанием их транспортной доступности, будущего дизайна вывесок на фасадах домов, способов размещения источников освещения и фотозон. Однако основная задача будет заключаться в хотя бы примерном вычислении стоимости изменений, пишет ИА «МедиаКорСеть».

Ранее Уфа вошла в топ-10 городов России в период майских праздников. Список составил сервис для планирования путешествий OneTwoTrip. Первое место заняла Москва. Вслед за Москвой расположился Санкт-Петербург, третью позицию занял город-курорт Сочи.