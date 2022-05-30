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В Госдуме объяснили намерение НАТО пересмотреть концепцию по РФ и Китаю

Депутат Белик о пересмотре концепции НАТО: в искаженном представлении альянса РФ — воплощение агрессии
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Фото: Commons.wikimedia.org/Министерство обороны Российской Федерации
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В искаженном представлении НАТО, которое навязывается и другим государствам, Россия является воплощением агрессии. Об этом в понедельник, 30 мая, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя намерение Североатлантического альянса пересмотреть концепцию в отношении РФ и Китая.

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«В искаженном представлении НАТО, которое навязывается и другим странам, Россия предсказуемо является воплощением агрессии. Список государств, неудобных альянсу, пополнил и Китай, потому что концепция однополярного мира терпит крах на глазах. Саммит НАТО пройдет в конце июня. За это время может измениться многое, поэтому заранее делать прогнозы в рамках проведения Россией специальной военной операции, достаточно трудно», — отметил он.

Как подчеркнул депутат, в повестке саммита НАТО, безусловно, будет вопрос сдерживания России и Китая. Однако тонкость формулировок и заявлений представителей Североатлантического альянса очень сильно будет зависеть от того, что к тому моменту будет происходить на Украине, добавил политик.

«Как мы видим, ситуация меняется, причем меняется явно не в пользу киевского режима и его кураторов, так что все конечные заявления, которые прозвучат через месяц в Мадриде, а также позиция выстраивания отношений альянса с Москвой будут зависеть от стремительно меняющихся реалий», — указал Белик.

Помимо этого, по словам парламентария, спровоцированный коллективным Западом продовольственный кризис в мире тоже не удастся обойти стороной в ходе саммита.

Все резолюции будут готовиться буквально в ночь перед началом встречи, исходя из геополитической ситуации в мире и ситуации на Украине, заключил депутат.

В интервью испанской газете ABC, опубликованном ранее в этот день, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ходе саммита Североатлантического альянса, который пройдет в Мадриде в конце июня, лидеры стран-членов блока пересмотрят позицию НАТО в отношении России и Китая. Как указал генсек, нынешняя стратегическая концепция относится к РФ как к стратегическому партнеру и не упоминает КНР.

«Мы обсудим агрессивные действия России, а также влияние подъема Китая на нашу безопасность», — отметил он.

Накануне итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало также рассказал, что новая стратегическая концепция НАТО будет включать Китай и измененный статус России. По его словам, в Мадриде примут концепцию, которая поведет альянс в XXI век с учетом всех актуальных вызовов. Будут также учтены изменения климата, киберугрозы, гибридные угрозы, новые технологии.

17 мая глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что НАТО под руководством США грубо нарушило обязательства не укреплять свою безопасность за счет других. Результатом такой линии западных стран стало «безудержное расширение Североатлантического альянса на восток».

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