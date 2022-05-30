Премьер Мишустин подписал постановление об индексации МРОТ и пенсий на 10%

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об индексации с 1 июня минимального размера оплаты труда (МРОТ), прожиточного минимума и пенсий неработающим пенсионерам на 10%. Об этом он сообщил 30 мая на совещании с вице-премьерами.

«Для поддержки свыше 50 миллионов граждан в федеральном бюджете предусмотрели более 500 млрд рублей», — сказал он.

Как пишет «Газета.Ru», неработающие пенсионеры будут в среднем получать более 19 тыс. рублей в месяц, МРОТ превысит 15,2 тыс. рублей.

По словам Мишустина, с повышением прожиточного минимума станут больше ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до трех лет и выплаты пособий на детей от трех до 17 лет из семей с низкими доходами.

30 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин так же отмечал, что увеличение прожиточного минимума приведет к росту ряда пособий, которые устанавливаются исходя из его размера.

Президент России Владимир Путин 25 мая поручил увеличить на 10% размер МРОТ, пенсий неработающих пенсионеров, прожиточный минимум.

В тот же день в беседе с «Известиями» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что принятые меры по поддержке населения будут способствовать снижению бедности в стране. Кроме того, по ее словам, в результате в России не будет допущено раскручивание инфляции, удастся оказать поддержку неработающим пенсионерам, а повышение МРОТа коснется большого количества трудящихся россиян.