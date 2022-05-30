Жительница Тверской области перечислила мошенникам 740 тыс. рублей

В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту деятельности мошенников. Женщина перечислила лжеброкерам 740 тыс. рублей.

По словам жительницы Вышневолоцкого округа, в феврале она увидела рекламу возможности дополнительного заработка в интернете. Женщина заполнила анкету, после чего ей поступил звонок от незнакомца, который представился наставником. Мужчина предложил помощь в получении дохода на финансовой бирже.

С февраля по мая женщина по инструкции «наставника» и «куратора» осуществляла переводы на продиктованные счета. Кроме того, потерпевшая вела активную переписку с мошенниками. Они высылали графики с «прибылью», пишут «Тверские ведомости». Когда женщина решила вывести средства, злоумышленники перестали выходить на связь.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».