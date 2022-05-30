Минобороны: российские военные уничтожили украинскую батарею итальянских гаубиц

Российские военные уничтожили огневую позицию 155-миллиметровых буксируемых гаубиц итальянского производства, поставленных на Украину. Минобороны РФ опубликовало кадры ликвидации 30 мая.

«Огневая позиция украинских националистов была обнаружена средствами артиллерийской разведки», — уточнили в ведомстве.

После доразведки расчетом беспилотника по ней был нанесен удар высокоточным артиллерийским боеприпасом.

Также в этот день официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что российские ракетные войска и артиллерия нанесли удар по ангару судостроительного завода «Океан» в Николаеве. В результате была ликвидирована бронетехника Вооруженных сил Украины.

24 мая Конашенков сообщил об уничтожении российской авиацией крупного склада ВСУ в Раздоловке. В нем хранились снаряды к американским гаубицам М-777. Днем ранее российская подлодка Черноморского флота нанесла удар четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» по объектам военной инфраструктуры Украины.

Спецоперация РФ по защите жителей Донбасса продолжается. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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