Около 300 млн рублей выделят в Удмуртии на выплаты детям

В Удмуртии родители детей от 8 до 17 лет получат выплаты до конца 2022 года. Распоряжение об увеличении бюджетных ассигнований минсоцполитики подписал глава республиканского правительства Ярослав Семенов.

Региональное министерство финансов должно предоставить из резервных средств порядка 297 млн рублей субсидий на эти цели. Деньги поступят в Пенсионный фонд, а оттуда субсидии пойдут напрямую семьям, пишет udm-info.ru.

Ранее региональное отделение Пенсионного фонда отчиталось о заявках жителей Удмуртии на получение пособий на детей до 17 лет. Поступило около 60 тыс. документов, одобрено из них 27 тыс.

Документы принимают с 1 мая. Семья может получить субсидию при условии, что ее среднедушевой доход меньше 11 262 рублей.