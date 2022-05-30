Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс доллара опустился ниже 62 рублей
Мир
ЕС намерен исключить поставки трубопроводной нефти из РФ из-под эмбарго
Общество
Суд продлил арест экс-замглаве Минпросвещения Раковой до начала июля
Мир
Порошенко с третьего раза смог покинуть Украину
Экономика
В Кремле допустили использование схемы оплаты за газ для выплаты по евробондам
Спорт
Песков поздравил победителей Кубка России по футболу
Мир
Два волонтера пострадали в результате взрыва в Мелитополе
Общество
В Курской области усилены меры безопасности на границе с Украиной
Мир
Пять человек погибли и 12 ранены в результате обстрела в Донецке
Армия
ВС РФ уничтожили узел связи ВСУ и 15 беспилотников
Общество
Россияне намерены засудить Sony на 280 млн рублей за отключение PS Store

Фильм о традициях удмуртов и бесермян снимут в Удмуртии

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Удмуртии начались съемки фильма о традициях удмуртов и бесермян. Проект реализует Федеральное агентство по делам национальностей. Фильм создается совместно с Институтом развития интернета и «Росвидео продакшн2».

Съемочная группа три дня провела в Ярском и Алнашском районах. Результатом работы станут новые фильмы в формате тревел-блога о культуре местных народов.

Всего же, как пишет ИА «Сусанин», будет создано 50 видеороликов. Каждый будет рассказывать о традициях и культуре более 190 национальностей, проживающих в России.

2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России.

Ранее мастера из Удмуртии приняли участие в создании «Вышитой карты России». Речь идет о самой большой рукотворной карте страны. Акция была запущена в Чувашии, приурочена к Году культурного наследия народов России.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022