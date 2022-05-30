Фильм о традициях удмуртов и бесермян снимут в Удмуртии

В Удмуртии начались съемки фильма о традициях удмуртов и бесермян. Проект реализует Федеральное агентство по делам национальностей. Фильм создается совместно с Институтом развития интернета и «Росвидео продакшн2».

Съемочная группа три дня провела в Ярском и Алнашском районах. Результатом работы станут новые фильмы в формате тревел-блога о культуре местных народов.

Всего же, как пишет ИА «Сусанин», будет создано 50 видеороликов. Каждый будет рассказывать о традициях и культуре более 190 национальностей, проживающих в России.

2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России.

Ранее мастера из Удмуртии приняли участие в создании «Вышитой карты России». Речь идет о самой большой рукотворной карте страны. Акция была запущена в Чувашии, приурочена к Году культурного наследия народов России.