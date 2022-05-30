Курс доллара опустился ниже 62 рублей

Курс доллара, согласно данным Московской биржи, 30 мая упал ниже 62 рублей.

Также до 64 рублей снижается курс евро.

Как следует из статистики Мосбиржи, курс доллара расчетами «завтра» на 13:18 мск падает на 4,87 рубля, до 61,83 рубля, евро — на 6,14 рубля, до 63,55 рубля.

Ранее в этот же день главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев предположил, что рубль в ближайшие недели может укрепиться до 55 за доллар и 57 за евро. Аналитик перечислил факторы, способствующие росту рубля. По его словам, это, в частности, приток валютной выручки экспортеров на фоне падающего спроса на евро и доллары.

При этом, на взгляд аналитика отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олега Сыроваткина, курс доллара во II полугодии 2022 года может превысить 80 рублей. Как объяснил эксперт, укрепление курса рубля поддерживает обязательства экспортеров продавать часть валютной выручки. Однако сейчас уже проводится политика по постепенному смягчению валютного контроля. Вместе с ростом импорта российская валюта начнет ослабевать, подчеркнул он.