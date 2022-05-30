Реклама
Прямой эфир

Порошенко с третьего раза смог выехать из Украины в Роттердам на саммит НАТО

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший украинский лидер Петр Порошенко выехал с Украины для участия в саммите и конгрессе Европейской народной партии в Роттердаме. Об этом 30 мая сообщила депутат от его партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар. Так, у политика получилось пересечь границу с третьего раза.

Решительный приз: как экс-президента Украины оставили в политике
И зачем Петр Порошенко вернулся в страну, зная о судебном преследовании

«Петр Порошенко выехал на саммит Европейской народной партии», — написала она в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной на территории РФ экстремистской).

Как пишет «Украинская правда», для того, чтобы покинуть страну, Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому. Он заверил Зеленского, что работает вместе с властями на укрепление страны.

Также 30 мая политик опубликовал в своем Telegram-канале обращение к действующему украинскому лидеру сообщив, что у него для выезда за границу есть официальное приглашение от президента Европейской народной партии и оформленная командировка, подписанная главой Верховной рады Украины.

28 мая Порошенко пытался покинуть страну через пункт пропуска Рава-Русская, но был остановлен патрульными. До этого, в ночь на 28 мая, депутат Верховной рады Ирина Геращенко рассказала, что Порошенко был так же остановлен сотрудниками таможенного контроля. Пограничники решили, что выданное ему распоряжение о командировке поддельное или просроченное.

Ранее, 25 мая, стало известно, что экс-глава МВД Украины Арсен Аваков, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов должны были явиться в Службу безопасности Украины (СБУ) на допрос по делу против Порошенко в качестве свидетелей. Они должны были дать показания по делу о закупках угля в Донбассе.

До этого, 23 мая, задержанный СБУ Виктор Медведчук дал показания против экс-президента страны.

Петр Порошенко проходит на Украине по делу о возможной причастности к государственной измене.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022