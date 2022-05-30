Порошенко с третьего раза смог выехать из Украины в Роттердам на саммит НАТО

Бывший украинский лидер Петр Порошенко выехал с Украины для участия в саммите и конгрессе Европейской народной партии в Роттердаме. Об этом 30 мая сообщила депутат от его партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар. Так, у политика получилось пересечь границу с третьего раза.

«Петр Порошенко выехал на саммит Европейской народной партии», — написала она в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной на территории РФ экстремистской).

Как пишет «Украинская правда», для того, чтобы покинуть страну, Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому. Он заверил Зеленского, что работает вместе с властями на укрепление страны.

Также 30 мая политик опубликовал в своем Telegram-канале обращение к действующему украинскому лидеру сообщив, что у него для выезда за границу есть официальное приглашение от президента Европейской народной партии и оформленная командировка, подписанная главой Верховной рады Украины.

28 мая Порошенко пытался покинуть страну через пункт пропуска Рава-Русская, но был остановлен патрульными. До этого, в ночь на 28 мая, депутат Верховной рады Ирина Геращенко рассказала, что Порошенко был так же остановлен сотрудниками таможенного контроля. Пограничники решили, что выданное ему распоряжение о командировке поддельное или просроченное.

Ранее, 25 мая, стало известно, что экс-глава МВД Украины Арсен Аваков, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов должны были явиться в Службу безопасности Украины (СБУ) на допрос по делу против Порошенко в качестве свидетелей. Они должны были дать показания по делу о закупках угля в Донбассе.

До этого, 23 мая, задержанный СБУ Виктор Медведчук дал показания против экс-президента страны.

Петр Порошенко проходит на Украине по делу о возможной причастности к государственной измене.