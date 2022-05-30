Воробьев указал на важность поддержки бизнеса в Подмосковье

Власти Московской области продолжат оказывать максимальное содействие развитию малого и среднего бизнеса в регионе. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил в понедельник, 30 мая, в ходе совещания с зампредами.

«Цель нашего инвестиционного блока, и прежде всего глав территорий, — максимально содействовать, предлагать различные формы ведения бизнеса», — цитирует телеканал «360» главу региона.

Воробьев подчеркнул, что важно увеличивать присутствие бизнеса в Подмосковье.

«Хочу сказать, что в прошлом году мы на 9,5% выросли по малому бизнесу. И задача — дальше увеличивать присутствие тех, кто обеспечивает рабочими местами, оказывает услуги», — сказал губернатор.

В Подмосковье уже приняли ряд важных программ поддержки бизнеса, которые включают аренду земельных участков за один рубль и льготные кредиты. Помощь также получат работающие по франшизе.

Воробьев подчеркнул, что есть предприятия, которые требуют особого внимания и помощи в части производства. В их числе завод «Тонар», на котором выпускают прицепы и полуприцепы.

«Это важно всегда и особенно сейчас, когда существуют большие программы поддержки по импортозамещению, экспортному потенциалу», — заключил он.

Ранее, 26 мая, Воробьев выразил мнение, что завод Mercedes, находящийся на территории индустриального парка «Есипово» в городском округе Солнечногорск Подмосковья, может возобновить производство в ближайшей перспективе.