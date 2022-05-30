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Реконструкция ипподрома в Ульяновске завершена на 80%

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В Ульяновске подходит к концу реконструкция ипподрома. Объект обновили на 80%. Это выяснилось во время рабочей поездки замгубернатора Игоря Эделя и главы города Дмитрия Вавилина на места проведения федерального Сабантуя. На городском ипподроме он пройдет с 17 по 18 июня.

В данный момент рабочие отсыпают щебнем различные фракции беговых дорожек. Позже на них положат песок. Общий объем укладываемого инертного материала составит около 35 тыс. т.

Внутренние отделочные работы завершаются в здании ипподрома. Идет покраска фасада, на финишной стадии — обновление трибун.

На протяжении Ипподромной улицы уложили верхний слой асфальтобетона. Сегодня, 30 мая, рабочие начнут асфальтировать тротуар, что важно для комфортного перемещения местных жителей.

По словам директора «Стройзаказчика» Александра Хаджибаева, которые приводит ulpravda.ru, специалисты асфальтируют центральный вход на ипподром, вдоль него ведется отсыпка чернозема под разбивку клумб. Этим займется городской центр по благоустройству и озеленению.

Ранее сообщалось, какую сумму власти Казани планируют потратить на празднование Сабантуя в этом году. На сайте госзакупок появились соответствующий тендер и сумма — 38,4 млн рублей.

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