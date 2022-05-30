Правительство утвердило индексацию с 1 июня на 10% МРОТ и пенсий

Постановление об индексации с 1 июня минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и пенсий неработающим пенсионерам на 10% подписано. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, предусмотрено свыше 500 млрд рублей на индексацию соцвыплат более чем для 50 млн граждан.

Их проиндексируют автоматически, заявление подавать не нужно.

Ранее в Минтруде назвали средний размер пенсии после индексации. Она составит 19 360 рублей. Как отметил глава ведомства Антон Котяков, решение об индексации пенсий на 10% позволит увеличить выплаты 35 млн пенсионеров.

25 мая на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам президент РФ Владимир Путин призвал с 1 июня увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров и прожиточного минимума на 10%. В среднем по стране прожиточный минимум составит 13 919 рублей. Также президент заверил, что проиндексирован на 10% будет минимальный размер оплаты труда (МРОТ). После индексации он составит 15 279 рублей.

В марте глава государства призвал правительство разработать меры повышения МРОТа, прожиточного минимума, пенсий, зарплат бюджетников и предоставить предложения до 20 апреля. Тогда же он заявил, что все социальные выплаты, включая пособия, пенсии, МРОТ и зарплаты бюджетников, будут повышены в ближайшее время. Российский лидер подчеркнул, что данная задача носит не только экономический характер, но и «является вопросом социальной справедливости».