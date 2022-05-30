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Украинский военнопленный пожаловался на командиров и призвал солдат ВСУ сдаваться

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Украинский военнопленный Александр Луханин 30 мая пожаловался на своих командиров и призвал солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаваться. Видеозапись опубликовало Минобороны России.

«Я считаю, что им нужно сдаться, с ними ничего не будет, если они не совершали никаких действий против мирного населения. В чем проблема? Просто сдаться и все. По вам разберутся и отпустят, и поедете вы к семьям, к своим родным, к детям, к маме, к папе», — сказал он.

Пленный добавил, что командиры ВСУ бросали своих солдат. По его словам, украинские военнослужащие удивлялись, что их не расстреливают, а берут в плен.

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«Россия их (освобожденные от украинских националистов города. — Ред.) поддерживает, потому что им сейчас тяжело. Они сейчас адаптируются к этому всему. И Россия, я считаю, наладит там мирную жизнь. Валюта вводится», — заключил Луханин.

Ранее, 8 мая, один из украинских военнослужащих, попавших в плен, рассказал, что Украина призывает в ряды людей, имеющих проблемы со здоровьем, и кидает их в бой «как мясо». По словам мужчины, он с товарищем находился по разные стороны дороги, когда началась стрельба. В итоге мужчина забежал в здание и сдался в плен.

Тогда же пленный командир 36-й отдельной бригады морской пехоты с 2021 года, полковник Владимир Баранюк сообщил, что Киев обманул военных Украины по поводу деблокады Мариуполя. Он рассказал, что военнослужащих призывали держаться и говорили о приходе деблокации, но в итоге у военных не осталось боеприпасов.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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