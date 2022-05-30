Старинное здание горит в центре Нижнего Новгорода

В центре Нижнего Новгорода загорелось историческое здание, находящееся по соседству с объектом культурного наследия «Дом Чардымова». Сейчас пожарные пытаются его потушить.

ИА «НьюсНН» со ссылкой на ГУ МЧС по региону уточняет, что речь идет о здании по адресу: Большая Печерская, 54. Площадь возгорания, по некоторым данным, составляет 250 кв. м. Причины неизвестны.

На Сенной площади из-за случившегося образовалась двухкилометровая пробка. Движение транспорта затруднено. Пока не сообщается, повредил ли пожар объект культурного наследия.

Два здания в центре Нижнего Новгорода, в том числе «Дом Чардымова», хотели снести из-за строительства метро. Но в управлении госохраны ОКН по Нижегородской области заявили, что эти дома относятся к охранной зоне объектов культурного наследия, но не являются памятниками архитектуры. В итоге их решили сохранить.

Ранее сообщалось, что в нижегородском поселке Луч загорелась кровля административного здания на площади 1200 кв. м.