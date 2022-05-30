Эксперт прокомментировал ограничение ЦБ торгов рядом иностранных ценных бумаг

Ограничение Банком России торгов иностранными ценными бумагами на Мосбирже вызвано необходимостью защитить права и интересы инвесторов в ситуации неопределенности, пока по обособленным иностранным ценным бумагам невозможно проводить расчеты из-за ограничений, введенных бельгийской компанией по предоставлению финансовых услуг Euroclear. Об этом заявил «Известиям» партнер Capital Lab Евгений Шатов в понедельник, 30 мая.

С 30 мая Центробанк ограничил торги иностранными ценными бумагами на биржах, которые заблокированы международными депозитариями. Отмечалось, что мера направлена на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков. Однако владельцы заграничных ценных бумаг не лишаются права собственности на них. ЦБ пообещал возобновить организованные торги по ним после снятия ограничений. После этого собственники смогут распоряжаться полученным доходом на бумаги, что сейчас осложняется действиями международных депозитариев.

В марте этого года Euroclear ограничила операции по счету НРД в связи с санкциями Евросоюза против России в ответ на операцию в Донбассе.

Шатов отметил, что ограничение торгов иностранными ценными бумагами на Мосбирже со стороны ЦБ — не новая мера, а продолжение ограничений, введенных регулятором еще 24 марта. На Мосбирже ограничены организованные торги бумагами с постфиксом -RM, то есть акциями иностранных компаний, торгующимися на американских биржах, рассказал он.

«Что касается СПБ-биржи, то Банк России направил предписание участникам торгов и обслуживающим их депозитариям определить и обособить иностранные ценные бумаги, которые учитываются и хранятся на счетах расчетного депозитария СПБ-биржи, Бест Эффортс Банка, Национального расчетного депозитария (НРД) и которые проходили первичный листинг на американских биржах. Таких ценных бумаг, по сути заблокированных в Euroclear, порядка 14%», — указал он.

Поскольку в торгово-клиринговой системе биржи такие активы не маркируются, они будут распределены между участниками торгов и их клиентами на равных условиях с учетом пропорциональности. Для инвесторов это означает лишь невозможность торговли этими финансовыми инструментами, но на них сохраняется право собственности и право распоряжения полученным доходом в будущем. Также они остаются в неторговом разделе брокерского счета и сохраняются в качестве активов, сказал партнер Capital Lab.

Обособлению, по его словам, подлежат все бумаги, прошедшие первичный листинг в США и учитываемые в НРД за исключением иностранных акций российских эмитентов: AGRO, CIAN, EM44, FIVE, FIXP, GEMC, GLTR, HHRU, HMSG, LNTA, MDMG, OKEY, OZON, POGR, POLY, QIWI, SFTL, TCSG, VKCO, YNDX, VEON-R. Ограничения на торги будут сохранятся до изменения политики Euroclear в отношении российских депозитариев, констатировал эксперт.

Таким образом, иностранные бумаги на СПБ-бирже будут и далее торговаться, но их небольшая часть, которая была зарегистрирована в НРД, просто будет заморожена до отмены санкций из-за того, что сейчас невозможно работать с Euroclear. Аналогичная ситуация ранее произошла c биржевым инвестиционным фондом ETF.