В Одинцово 1 июня пройдет праздник для детей из Подмосковья и Донбасса
Международный день защиты детей в подмосковном Одинцово отметят конкурсами и мастер-классами. На праздник 1 июня придут ребята из Московской области, а также из Донбасса.
Ожидается, что гостями мероприятия станут около 3 тыс. человек. Масштабную программу проведут вблизи Музейно-храмового комплекса Вооруженных сил (ВС) России. Программа начнется в 10:00 по адресу: Московская область, Одинцово, 55-й километр Минского шоссе, сообщает телеканал «360».
Для гостей выступят аниматоры. Также дети смогут запустить воздушных змеев.
Ранее, 28 мая, заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что 1 июня в столичном парке «Зарядье» проведут Большой фестиваль школ искусств. Всех желающих приглашают на концерты и мастер-классы, которые будут идти с 10:00 до 21:00.
Большой фестиваль школ искусств проходит в Москве с 2015 года.