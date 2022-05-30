Жителя Самарской области задержали за вылов стерляди на 1 млн рублей

Полиция Жигулевска задержала в акватории Волги мужчину, который с моторной лодки вылавливал стерлядь с помощью сети. Ущерб от действий подозреваемого оценивается в 1 млн рублей.

По данным правоохранительных органов, местный житель 1972 года рождения успел выловить 120 экземпляров стерляди. Данный вид занесен в Красную книгу, уточняет НИА «Самара». У мужчины изъяли лодку, мотор и рыболовные сети.

Специалисты Росрыболовства пришли к выводу о том, что возвращать рыбу в естественную среду обитания нецелесообразно. Стерлядь передали на ответственное хранение организации с холодильным оборудованием.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов, причинившая особо крупный ущерб»). Подозреваемому грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.