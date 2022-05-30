Жителей Ставрополья предупредили об опасном уровне ультрафиолета

В Ставропольском крае в ближайшие несколько дней будет повышенный уровень ультрафиолетового излучения. Об этом предупредили в Гидрометцентре России.

В связи с этим специалисты рекомендуют носить на улице одежду с длинными рукавами, пользоваться солнцезащитными кремами и надевать головной убор. В целях безопасности загорать в полуденные часы не следует, пишет NewsTracker.

По прогнозам, в Ставропольском крае с понедельника по среду температура будет подниматься до +35 градусов. В первые два дня будет солнце, а потом начнутся ложди с грозами.

Ранее крымский астроном Александр Якушечкин предупредил, что утром во вторник, 31 мая, на Земле можно будет увидеть метеорный дождь. Он продлится на протяжении двух часов. Его максимум придется на 6:30 по московскому времени. Лучше всего это явление будет видно в западном полушарии Земли, в Северной Америке.