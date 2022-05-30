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Минобороны России: ВС уничтожили более 15 танков при ударе по заводу «Океан» в Николаеве

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Российские военные в результате артиллерийского удара уничтожили более 15 украинских танков и боевых машин пехоты (БМП) на территории судостроительного завода «Океан» в Николаеве. Об этом 30 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В результате артиллерийского удара по ангару на территории судостроительного завода «Океан» в городе Николаеве уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и пять артиллерийских орудий крупного калибра», — сказал он.

В центре Мелитополя прогремел мощный взрыв. Спецоперация в Донбассе 30 мая
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Также, по его словам, уничтожены четыре установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», 46 единиц вооружения и украинской военной техники, склад боеприпасов в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Всего в результате ударов авиации за сутки уничтожено до 320 националистов, а также 47 единиц вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — добавил Конашенков.

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 15 украинских беспилотников.

По данным Минобороны РФ на 30 мая, с начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса уничтожены 183 самолета, 128 вертолетов, 1064 беспилотников, 325 ЗРК, 3323 танка и других боевых бронированных машин, 451 установка реактивных систем залпового огня, 1731 орудие полевой артиллерии и миномет, 3294 единицы специальной военной автомобильной техники.

Накануне Конашенков рассказал, что российские военные ракетами большой дальности уничтожили крупный арсенал ВСУ в Кривом Роге Днепропетровской области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса , о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Как подчеркивает Москва, удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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