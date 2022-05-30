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Утверждена основная тема ПМЮФ-2022

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В период сегодняшних глобальных изменений, когда особо остро стоит задача по защите своих национальных интересов, очень важно остаться в праве. Именно эта тема станет основной на Х Петербургском международном юридическом форуме, который пройдет с 29 июня по 1 июля в КВЦ «Экспофорум».

Тема пленарного заседания — «Право в многополярном мире».

«В условиях современного многополярного мира право должно стать основой прогресса и источником обновления всего международного сообщества, сохраняя при этом свое основное назначение — обеспечение порядка и равновесия. Поэтому сегодня так важно оставаться в праве, вести диалог внутри правового поля, не забывая при этом об основополагающих правовых идеях справедливости, равенства и целесообразности, верховенства закона и укрепления государственности», — подчеркивает министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

«Ведущие специалисты в области юриспруденции обсудят важнейшие правовые вопросы, с которыми столкнулась страна в последнее время. Ключевая цель мероприятия — поиск решений, способствующих модернизации права и развитию правовых отношений с учетом актуальной международной повестки», — отмечает советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета по вопросам подготовки и проведения Петербургского международного юридического форума Антон Кобяков.

Деловая программа форума охватывает восемь тематических направлений, в каждом из которых рассмотрят широкий спектр наиболее острых и актуальных вопросов права, тренды развития законодательства и правоприменительной практики.

Впервые за два года мероприятие пройдет в традиционном, очном формате.

Х Петербургский международный юридический форум объединит на своей площадке ведущих юристов различных специализаций, представителей органов власти, общественных деятелей, лидеров мнений, а также представителей средств массовой информации.

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