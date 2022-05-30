Песков допустил выплату евробондов по схеме, схожей с расчетами за газ

Песков допустил выплату евробондов по схеме, схожей с расчетами за газ

2022-05-30 12:34:26

2022-05-30 12:34:26

2022-05-30 12:34:26

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru