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Росстат: в России появились четыре города-миллионника

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В России появились еще четыре города-миллионника. В Воронеже, Краснодаре, Красноярске, Перми численность жителей достигла более 1 млн человек. Об этом ТАСС сообщил Росстат, ссылаясь на предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2021 года.

Интересные дела: когда будут опубликованы итоги переписи населения
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Как отметили в ведомстве, теперь в стране 16 городов-миллионников.

Примечательно, что население Перми перевалило за миллион еще в 1979 году, однако в 2010-м, когда проводилась предыдущая перепись, там была зафиксирована 991 тыс. жителей.

Остальные города, в которых проживает свыше 1 млн человек, ― Екатеринбург, Волгоград, Казань, Москва, Новосибирск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Омск, Санкт-Петербург, Челябинск, Уфа. По информации Росстата, в них суммарно находится 35,7 млн жителей.

По предварительным результатам Всероссийской переписи населения, в России постоянно проживают порядка 147,2 млн человек. По итогам предыдущей переписи в 2010 году, проживало 142,8 млн.

Ранее, 15 ноября 2021 года, глава Росстата Павел Малков сообщил о завершении в России первого этапа Всероссийской переписи населения. После этого началась обработка информации. Он отметил, что официальные итоги переписи будут подведены в два этапа: до 31 мая и до 31 декабря 2022 года.

Всероссийская перепись населения состоялась с 15 октября по 14 ноября 2021 года, в отдаленных и труднодоступных районах продлилась до 20 декабря. Впервые она состоялась в цифровом формате. В марте прошлого года «Известия» писали, что на проведение переписи населения Федеральной службе государственной статистики из Резервного фонда правительства решено было выделить 6,9 млрд рублей.

Предыдущая перепись проводилась в России в 2010 году.

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