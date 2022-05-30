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Николай Басков намерен создать свою кинокомпанию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российский певец Николай Басков собирается создать собственную кинокомпанию. Об этих планах в понедельник, 30 мая, рассказала пресс-секретарь артиста Марина Наумова.

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«На самом деле он мечтает снять кино. Вероятнее всего, он будет выступать в роли продюсера в своей кинокомпании, а также может там сыграть, потому что является профессиональным актером. Режиссером — вряд ли, хотя, кто знает: Басков — талантливый человек. Сейчас российское кино развивается очень активно», — цитирует ее «РИА Новости».

Ранее в мае звезды российской эстрады Николай Басков, Олег Газманов, Лариса Долина, Надежда Бабкина и Григорий Лепс объявили о создании Российской музыкальной ассоциации на фоне «отмены» русской культуры на Западе. Ассоциация займется поддержкой талантливой молодежи, председателем ассоциации станет Басков.

25 марта президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства заявил о «культуре отмены» и прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией. Глава государства уточнил, что в западных странах «вымарывают» композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещают русских писателей. Так страны Запада выражают свое недовольство проведением спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о начале которой глава государства объявил 24 февраля.

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