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Директор школы в Донецке рассказала о моменте обстрела со стороны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Директор школы № 22 в Донецке, которая ранее в этот день, 30 мая, была обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказала корреспонденту телеканала «Известия» Родиону Северьянову подробности происшествия.

«Мы услышали два громких взрыва. Начали выбегать учителя. Учителя в крови. Я сначала думала, что что-то на улице. Спустилась на первый этаж, увидела, что там завалено фойе», — рассказала директор учебного учреждения.

По ее словам, в школе в этот день могло быть гораздо больше людей: должны были подойти старшеклассники и их родители. Все учителя находятся в нормальном состоянии, отметила директор.

Корреспондент «Известий» добавил, что в школу прилетело минимум два снаряда.

Ранее в этот же день мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что две школы и гимназия были повреждены в городе в результате обстрела ВСУ, есть раненые и погибшие. Среди погибших — подросток 2009 года рождения. Известно, что повреждения получили классическая гуманитарная гимназия, а также школы № 5 и 22.

Известно минимум о шести погибших и 14 раненых.

Спецоперация РФ по защите жителей Донбасса продолжается. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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