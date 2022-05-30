Песков поздравил победителей Кубка России по футболу

В Кремле поздравляют победителей Кубка России по футболу. При этом в ходе беседы с журналистами 30 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не уточнил, за кого болел российский лидер Владимир Путин.

«В Кремле никогда об этом не говорят, и президент не говорит, за какую команду болеет. Менять этих традиций не будем», — сказал он.

29 мая «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1 и выиграл Бетсити-Кубок России по футболу. Голы забили Александр Соболев (10-я минута) из «Спартака», Арсен Захарян (55) из «Динамо», Квинси Промес (73) из «Спартака».

Встреча прошла на стадионе «Лужники», куда пришли 69 306 зрителей.

«Спартак» завоевал Кубок России в четвертый раз в истории. Ранее красно-белые становились обладателями трофея в 1994, 1998, 2003 годах.