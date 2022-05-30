Экскурсии по Тверскому императорскому дворцу стартуют 1 июня

В Тверской области с 1 июня будет проходить акция «Лето во дворце», которая уже стала традиционной. Школьников ждут в Тверском императорском дворце. Для них проведут музейные игры, мастер-классы, познавательные экскурсии и интерактивные занятия.

Ранее губернатор Игорь Руденя поставил задачу организовать познавательную программу мероприятий для школьников в период летних каникул. Он выразил уверенность, что подобные мероприятия имеют важное значение для духовно-нравственного воспитания детей, пишут «Тверские ведомости».

Так, 1 июня, в Международный день защиты детей, в Тверском императорском дворце для детей в полдень пройдет музейная квест-игра «Нескучная прогулка», а в 14:00 — тематическая экскурсия «Знакомство с музеем».