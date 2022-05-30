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Каким будет лето 2022 года в Москве и области

Вильфанд спрогнозировал неоднородную погоду летом в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Май 2022 года удивил жителей и гостей Московского региона холодной и дождливой погодой. Метеорологи рассказали москвичам, когда в столицу придет долгожданное лето и каким обещает быть предстоящий сезон.

Какая погода ждет москвичей летом 2022 года

Синоптики спешат успокоить соскучившихся по теплу жителей и гостей столицы: лето в регионе будет в пределах климатической нормы.

При этом, как подчеркнул в беседе с «Известиями» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, летний сезон в Москве будет неоднородным. Так, предполагаются периоды очень жаркой погоды с последующим похолоданием.

Когда в Москву придет настоящее лето

По-летнему погожие дни в столичный регион, по прогнозам экспертов, должны прийти в конце мая и начале июня: метеорологическое лето наступит вместе с календарным. Так, ознаменует начало летнего сезона последний день мая, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, 31 мая Москва окажется под воздействием теплого сектора циклона. Вместе с тем первый день лета принесет гостям и жителям столицы «канонаду гроз», написал синоптик в своем Telegram.

Умеренно теплый июнь

Начало лета подарит москвичам комфортную умеренно теплую погоду, отмечают метеорологи. Так, в июне в столице не прогнозируются ни экстремальный холод, ни экстремальная жара, подчеркнул Тишковец.

По его словам, показатели климатической нормы в июне в Москве соответствуют значениям температур 11,5 градуса ночью и 21,7 — днем.

Жара в июле и августе

Как предполагают синоптики, в середине лета в Москву может прийти аномальное тепло. Температурный фон при этом, скорее всего, будет превышать значения климатической нормы лишь незначительно.

«Июль будет около нормы или даже чуть ее теплее. По осадкам — легкий элемент засушливости. Я думаю, он будет указывать только на то, что количество солнечных дней будет больше. Как и положено на макушку лета, июль в этом смысле будет самый- самый благоприятный, благополучный, теплый и комфортный», — пообещал Тишковец в эфире «Соловьев Live».

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