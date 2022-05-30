Медсестру больницы Саратова госпитализировали после нападения пациента

Очередной случай нападения пациентов на медицинских работников зафиксирован в Саратове. Подробности ИА «Взгляд-инфо» рассказали в региональном минздраве.

Утром 30 мая во 2-й городской больнице пациент, который находился в медучреждении по поводу оперативного вмешательства, внезапно напал на медсестру без всякой причины. Сотрудники больницы при помощи бойцов Росгвардии стабилизировали ситуацию. Медсестра с травмами госпитализирована.

С напавшим пациентом работают профильные специалисты. Вопрос обеспечения безопасности медперсонала при исполнении служебных обязанностей находится на контроле регионального минздрава. В ведомстве предложили усилить защиту медицинских работников при выполнении ими обязанностей.

Агентству в УМВД по Саратову заявили, что сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего. Действиям нападавшего дадут правовую оценку.

Ранее сообщалось, что в Заводском районе Саратова пациент напал на сотрудника скорой помощи. Инцидент произошел при его транспортировке в больницу. Во время госпитализации мужчина стал агрессивно себя вести и, практически прибыв на место, в машине скорой помощи нанес водителю несколько ударов ногой. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести с закрытой травмой головы, сотрясением головного мозга и гипертоническим кризом.