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Владелец Spar в Петербурге начал торги имуществом на фоне банкротства

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Российская компания-ритейлер ООО «ТД Интерторг», развивающая сети Spar и «Народная 7Я семьЯ» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, начала торги имуществом в рамках процедуры банкротства. Об этом в понедельник, 30 мая, пишет газета «Деловой Петербург».

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Лоты общей стоимостью более 420 млн рублей размещены на портале «Федресурс». Среди них 164 лота позиции, включающие в себя специализированную технику, автомобили, торгово-складское, компьютерное оборудование и офисную технику.

«Имущество адекватно лотировано и оценено. При условии надлежащего технического состояния определенные позиции могут быть реализованы уже на первых торгах, несмотря на высокий шаг повышения цены — 10%», — рассказала изданию управляющий партнер бюро юридических стратегий Legal to Business Светлана Гузь

Подведение результатов торгов запланировано на 1 июля 2022 года.

Эксперты отмечают, что спрос на б/у-оборудование в текущих условиях растет, поскольку такие покупки помогают обойти сложности с логистикой, транзакциями и ограничениями на поставки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Витрина с дисконтом: начались торги имуществом обанкротившегося «Интерторга».

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