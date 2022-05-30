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В МИЦ «Известия» обсудят способы защиты детей в интернете

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Фото: ТАСС/Ведомости/Злата Милявская
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31 мая в 14:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Безопасность детей в интернете в преддверии летних каникул».

Какие угрозы наиболее распространены в социальных сетях? Как в русскоязычном интернете регулируется оборот опасного контента? Как защитить детей от фейков и кибербуллинга?

Участники:

  • Ольга Ярославская, уполномоченный по правам ребенка в городе Москве;
  • Урван Парфентьев, координатор Центра безопасного интернета;
  • Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров;
  • Наталья Наумова, детский психолог.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

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