В МИЦ «Известия» обсудят способы защиты детей в интернете
31 мая в 14:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Безопасность детей в интернете в преддверии летних каникул».
Какие угрозы наиболее распространены в социальных сетях? Как в русскоязычном интернете регулируется оборот опасного контента? Как защитить детей от фейков и кибербуллинга?
Участники:
- Ольга Ярославская, уполномоченный по правам ребенка в городе Москве;
- Урван Парфентьев, координатор Центра безопасного интернета;
- Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров;
- Наталья Наумова, детский психолог.
Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.
Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.
Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта или пресс-карты.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.