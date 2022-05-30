Пять человек погибли и 12 ранены в результате обстрела в Донецке

В результате обстрела в Донецке погибли пять человек, еще 12 жителей ранены. Об этом 30 мая сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«По уточненной информации, в результате обстрела центральной части города в школе № 22 двое погибших и 12 раненых, двое из них — в тяжелом состоянии. В школе № 5 — один погибший. Кроме того, один мирный житель погиб при обстреле улицы Динамической Буденновского района Донецка, еще один — на пересечении улицы Генерала Антонова и улицы 50-летия СССР», — написал он в своем Telegram-канале.

В эфире «Первого канала» градоначальник добавил, что последние обстрелы Донецка, в том числе школ, могут вестись из американского тяжелого вооружения.

О том, что в результате обстрела в городе повреждены две школы и гимназия, Кулемзин сообщил ранее в этот день.

В представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в свою очередь рассказали, что украинские войска за сутки 86 раз обстреляли ДНР, выпустив 544 единицы боеприпасов. Погибли четыре мирных жителя и 20 пострадали.

За день до этого корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал последствия украинского удара по Буденновскому району Донецка. В штабе территориальной обороны ДНР уточнили, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) погибла женщина, пострадали три человека. На кадрах с места видна образовавшаяся от упавшего снаряда глубокая воронка. По словам Григорьева, один снаряд попал в жилой дом.

Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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