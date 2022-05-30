Купальный сезон откроют в первом городе Волгоградской области

О начале купального сезона объявил первый город Волгоградской области Камышин. Он стартует 12 июня.

Для жителей будут работать четыре пляжа: «Панорама», «Гремячий», «Шарт» и в зоне отдыха недалеко от городской администрации. Пока здесь идут подготовительные работы.

На пляжах до 31 августа будут дежурить спасатели и медики в пунктах оказания первой помощи. Специалисты проследят за качеством воды и песка, пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру».

Ранее врач-гинеколог высшей категории «Инвитро-ЮГ» Оксана Ардинцева предупредила о купании в море или речке в нетрезвом виде. Это чревато неблагоприятными последствиями, в том числе серьезным переохлаждением.