Реклама
Прямой эфир
Наука
Астроном предупредил о метеорном дожде утром 31 мая
Мир
В Турции назвали вступление Украины в НАТО в обозримом будущем нереальным
Общество
Россияне намерены засудить Sony на 280 млн рублей за отключение PS Store
Мир
В центре Мелитополя произошел взрыв
Мир
Херсонские аграрии начали экспорт зерновых прошлого урожая в РФ
Мир
ВСУ из Лисичанска подвергают обстрелам Северодонецк
Мир
Германия выделила $107 млрд на модернизацию своих вооруженных сил
Мир
Спасатели обнаружили тела 14 погибших при крушении самолета в Непале
Наука
В России создали систему предупреждения столкновения самолетов
Мир
МЧС России за пять дней доставило более 1,3 тыс. т гумпомощи в Донбасс
Мир
В Японии спрогнозировали рост цен более чем на 8 тыс. продуктов
Сюжет:

РБК: разработку отечественных процессоров «Эльбрус» перенесут из Тайваня в Зеленоград

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания МЦСТ, являющаяся разработчиком российских процессоров «Эльбрус», может перенести их производства на российскую фабрику «Микрон» в Зеленограде. В настоящее время ведутся переговоры, сообщило 30 мая издание РБК со ссылкой на заместителя гендиректора по маркетингу МЦСТ Константина Трушкина.

Новичок в IT: в РФ появится легкий ноутбук на отечественных процессорах
Его разрабатывают на базе «Эльбруса» и «Байкала»

До сих пор процессоры «Эльбрус» производились на тайваньской TSMC, но после начала спецоперации по защите Донбасса TSMC прекратила сотрудничество с российскими компаниями из-за санкций США.

«Из-за ограничений компаниям необходимо получать специальную лицензию для экспорта в Россию высокотехнологичной продукции, в которой используются американские технологии. Предполагается, что власти США будут выдавать такую лицензию только в исключительных случаях», — говорится в статье.

По словам Трушкина, санкции закрыли для МЦСТ доступ к зарубежным фабрикам, поэтому рассматривается перенос производства.

«Видим, что на отечественных фабриках можно создавать достойные процессоры с суверенными российскими технологиями для критической информационной инфраструктуры, сферы информационной безопасности и других рынков», — уточнил он.

По информации на официальном сайте компании, в серии процессоров «Эльбрус» есть микросхемы по топологии от 130 нм. Передовой процессор произведен по техпроцессу 16 нм. Ими пользуются в первую очередь силовые и государственные структуры РФ.

Как уточняется, представитель ГК «Микрон» отказался от комментариев.

В сентябре 2021 года стало известно о создании прототипа легкого ноутбука, работающего на российских процессорах «Эльбрус 2С3» и «Байкал-М». Первую тысячу устройств рассчитывалось выпустить в 2022 году.

Страны Запада вводят санкции против России на фоне спецоперации РФ по защите жителей Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022