РБК: разработку отечественных процессоров «Эльбрус» перенесут из Тайваня в Зеленоград

Компания МЦСТ, являющаяся разработчиком российских процессоров «Эльбрус», может перенести их производства на российскую фабрику «Микрон» в Зеленограде. В настоящее время ведутся переговоры, сообщило 30 мая издание РБК со ссылкой на заместителя гендиректора по маркетингу МЦСТ Константина Трушкина.

До сих пор процессоры «Эльбрус» производились на тайваньской TSMC, но после начала спецоперации по защите Донбасса TSMC прекратила сотрудничество с российскими компаниями из-за санкций США.

«Из-за ограничений компаниям необходимо получать специальную лицензию для экспорта в Россию высокотехнологичной продукции, в которой используются американские технологии. Предполагается, что власти США будут выдавать такую лицензию только в исключительных случаях», — говорится в статье.

По словам Трушкина, санкции закрыли для МЦСТ доступ к зарубежным фабрикам, поэтому рассматривается перенос производства.

«Видим, что на отечественных фабриках можно создавать достойные процессоры с суверенными российскими технологиями для критической информационной инфраструктуры, сферы информационной безопасности и других рынков», — уточнил он.

По информации на официальном сайте компании, в серии процессоров «Эльбрус» есть микросхемы по топологии от 130 нм. Передовой процессор произведен по техпроцессу 16 нм. Ими пользуются в первую очередь силовые и государственные структуры РФ.

Как уточняется, представитель ГК «Микрон» отказался от комментариев.

В сентябре 2021 года стало известно о создании прототипа легкого ноутбука, работающего на российских процессорах «Эльбрус 2С3» и «Байкал-М». Первую тысячу устройств рассчитывалось выпустить в 2022 году.

Страны Запада вводят санкции против России на фоне спецоперации РФ по защите жителей Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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